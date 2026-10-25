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25 октября, 04:36

Культура

Умерла балерина и заслуженная артистка РСФСР Ирина Генслер

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Генслер скончалась 22 октября на 97-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ирины Георгиевны. Мы запомним ее требовательной к чистоте танца и отзывчивой к новациям, строгой и улыбчивой", – говорится в сообщении академии.

Прощание с артисткой состоится во вторник, 27 октября. Церемония начнется в 14:30 в Троицком соборе в Санкт-Петербурге. Захоронение пройдет в 15:30 на Громовском кладбище в Московском районе.

Генслер окончила Ленинградское художественное училище в 1948 году. Она была ученицей мастеров Агриппины Вагановой и Игоря Бельского. Более 30 лет артистка прослужила солисткой в Государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

До 2024 года Генслер работала профессором Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, где ее называли главной хранительницей русского и советского характерного танцевального наследия.

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