В МИД РФ назвали позицию ЕС причиной исключения Европы из переговоров по Украине

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Требования Евросоюза по конечным параметрам урегулирования на Украине исключают европейцев из переговорного процесса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, европейская сторона настаивает на возвращении границ к пределам 1992 года, выплате Россией репараций и наказании ответственных. Кроме того, Брюссель требует размещения иностранных сил на территории Украины, если не ее вступления в НАТО.

"Если вы хотите мира, то, прежде всего, надо прекратить поддерживать режим. И, собственно, та позиция, которую они излагали в отношении конечных параметров урегулирования, по сути, самоисключает европейцев из этого процесса", – цитирует Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что главная политика Евросоюза сегодня заключается в нанесении России стратегического поражения – сдерживании, лишении ресурсов для развития и обрыве стратегических коммуникаций.

"Один из примеров – это разбой, который они учиняют на морях, борясь с теневым флотом, которого не существует в международном плане. Это такая новелла, которую они придумали, чтобы обосновать свои абсолютно нелегитимные действия и продолжающуюся беспрецедентную помощь Украине, в том числе военными поставками", – заключил Грушко.

Ранее стало известно, что европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным. Особенно актуальным этот вопрос стал после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

Наиболее перспективным кандидатом на роль переговорщика считают президента Финляндии Александра Стубба. Помимо него, в Европе также рассматривают таких кандидатов, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.