Взрыв и пожар произошли на заводе дочерней компании PepsiCo в США

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Cedar Rapids Fire Department

Пожарные ликвидируют последствия взрыва и возгорания в здании производителя продуктов Quaker Oats Company в городе Сидар-Рапидс, штат Айова. Об этом сообщает местное отделение пожарной службы.

"Сотрудники пожарной службы Сидар-Рапидс обнаружили следы взрыва и последующего возгорания. Все работники были эвакуированы. Тушение пожара продолжается", – говорится в сообщении ведомства.

Над зданием завода поднялось большое облако дыма. Информация о возможных пострадавших не поступала. Quaker Oats Company является дочерней компанией PepsiCo.

Ранее крупное возгорание произошло на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Премьер провинции Даниэль Смит назвала случившееся трагическим происшествием и сообщила, что пожар затронул многих военнослужащих.

В результате пожара по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 получили различные ранения. По факту трагедии в Канаде был объявлен траур.