NHK: украинский Ан-124 загорелся при посадке в аэропорту японской Нагои

Фото: телеграм-канал Readovka

Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" загорелся при посадке в международном аэропорту Тюбу, расположенном рядом с Нагоей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NHK.

Возгорание возникло в районе фюзеляжа вечером 22 октября. Некоторое время воздушное судно провело на взлетно-посадочной полосе, а затем освободило ее.

Из-за происшествия полосу пришлось закрыть на 15 минут. После этого аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Что именно находилось на борту "Руслана", не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Перу загорелся самолет LATAM, выполнявший взлет из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса. Возгорание возникло на рейсе LA2302, следовавшем из Лимы в Пьюру. В качестве меры предосторожности пассажиров эвакуировали.

