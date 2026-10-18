На военной базе в Канаде вспыхнул крупный пожар

Фото: 123RF.соm/vichie81

Крупное возгорание произошло на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Премьер провинции Даниэль Смит назвала случившееся трагическим происшествием и сообщила, что пожар затронул многих военнослужащих. Об этом она написала в социальной сети X.

Смит не уточнила, есть ли пострадавшие и что стало причиной возгорания. Другие подробности происшествия пока не известны.

Премьер-министр Канады Марк Карни также отреагировал на случившееся. В публикации в X он назвал произошедшее серьезным инцидентом.

Ранее в столице Демократической Республики Конго Киншасе при пожаре в свадебном зале погибли 22 человека. Число жертв оказалось высоким из-за сложностей с эвакуацией: в помещении был только один выход, причем достаточно узкий.