05 сентября, 20:25Происшествия
Более 20 человек погибли при пожаре на свадьбе в ДР Конго
Фото: 123RF.com/edbelkin
22 человека погибли во время пожара в зале торжеств на свадьбе в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Об этом порталу Actualite сообщил бургомистр столичной коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула.
Он уточнил, что также есть пострадавшие. Все они доставлены в медучреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.
По его словам, причина возгорания пока неизвестна. Большое число жертв объясняется тем, что эвакуация была затруднена: в зале имелся только один выход, который оказался достаточно узким. Ситуацию усугубили массовая паника и обилие дыма, добавил Нзиндула.
Ранее пожар произошел в отеле в стамбульском районе Бакыркей. В результате ЧП пострадали свыше 10 человек. Все они госпитализированы. Россиян среди них, предварительно, не было.