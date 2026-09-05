Более 20 человек погибли при пожаре на свадьбе в ДР Конго

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22 человека погибли во время пожара в зале торжеств на свадьбе в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Об этом порталу Actualite сообщил бургомистр столичной коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула.

Он уточнил, что также есть пострадавшие. Все они доставлены в медучреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.

По его словам, причина возгорания пока неизвестна. Большое число жертв объясняется тем, что эвакуация была затруднена: в зале имелся только один выход, который оказался достаточно узким. Ситуацию усугубили массовая паника и обилие дыма, добавил Нзиндула.

Ранее пожар произошел в отеле в стамбульском районе Бакыркей. В результате ЧП пострадали свыше 10 человек. Все они госпитализированы. Россиян среди них, предварительно, не было.

