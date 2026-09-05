Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

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Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце. В ней принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Перед переговорами Путин назвал непростой ситуацию, с которой предстоит разбираться на встрече. Также российский лидер передал слова благодарности и наилучшие пожелания американскому президенту Дональду Трампу.

Американские переговорщики прибыли в столицу 5 сентября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев.

Трамп сообщал, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложение по прекращению украинского конфликта. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они также посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

