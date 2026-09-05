Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 20:10

Политика

Посол РФ в ФРГ заявил о надлежащем состоянии советских воинских захоронений в стране

Фото: depositphotos/mikdam

Абсолютное большинство советских воинских захоронений в Германии содержится в надлежащем состоянии и находится под должным контролем. Об этом РИА Новости сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что в этом направлении у российской стороны выстроено хорошее взаимодействие между посольством РФ, мемориальным отделом и Народным союзом Германии по уходу за военными могилами.

Дипломат отметил, что сотрудничество включает в себя перезахоронение останков и поиск новых имен погибших. С местными властями российские дипломаты также поддерживают контакт. Межправительственное соглашение между Россией и Германией об уходе за воинскими захоронениями действует.

Он добавил, что значительную поддержку этой работе оказывают активисты, местные жители и объединения, выступающие за сохранение хороших отношений между Москвой и Берлином.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением захоронения советских воинов в Эстонии. По данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке страны при помощи экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика