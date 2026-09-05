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Абсолютное большинство советских воинских захоронений в Германии содержится в надлежащем состоянии и находится под должным контролем. Об этом РИА Новости сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что в этом направлении у российской стороны выстроено хорошее взаимодействие между посольством РФ, мемориальным отделом и Народным союзом Германии по уходу за военными могилами.

Дипломат отметил, что сотрудничество включает в себя перезахоронение останков и поиск новых имен погибших. С местными властями российские дипломаты также поддерживают контакт. Межправительственное соглашение между Россией и Германией об уходе за воинскими захоронениями действует.

Он добавил, что значительную поддержку этой работе оказывают активисты, местные жители и объединения, выступающие за сохранение хороших отношений между Москвой и Берлином.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением захоронения советских воинов в Эстонии. По данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке страны при помощи экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

