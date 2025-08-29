Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса памятника советским воинам в Эстонии

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением захоронения советских воинов в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии при помощи экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

В связи с этим Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства инцидента во взаимодействии с министерством иностранных дел РФ.

В марте МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине. Москва осудила нападения на военные памятники в республике.

Спустя месяц в МИД РФ провели демарш Ванамельдер из-за акта вандализма на военном кладбище в Таллине. В ведомстве отметили, что после встречи в марте Таллин не принял необходимых действий и продолжил усугублять ситуацию.