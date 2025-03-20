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МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине. Москва осудила нападения на военные памятники в республике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение", – приводит ее слова РИА Новости.

Дипломат отметила, что Россия потребовала от Эстонии начать расследование. Захарова добавила, что жутко смотреть на подобное и видеть бездействие Таллина накануне годовщины Победы.

Летом прошлого года посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии с призывом остановить перенос захоронений советских воинов в республике. В дипмиссии назвали эти действия кощунственными и призвали прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны.

В декабре в МИД РФ была вызвана поверенная в делах Латвии в РФ Даце Рутка. Ей выразили протест в связи с волной уничтожения российского историко-культурного наследия. В частности, речь идет о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А. С. Пушкину и бюста Анны Керн.

