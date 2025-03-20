Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией

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Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии пограничных пунктов на границе с Россией, который инициировала оппозиционная консервативная партия "Отечество". Об этом сообщается на портале гостелерадио ERR.

Идею поддержали только 14 депутатов, а против выступил 61 парламентарий. Всего в эстонском парламенте состоит 101 законодатель.

Партия внесла на рассмотрение проект в январе. Как объяснил его председатель Урмас Рейнсалу, Россия якобы организовала "несколько гибридных атак". Он уточнил, что у служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ. В свою очередь, в МВД страны не увидели причин для закрытия границы.

При этом Эстония решила установить на границе полный таможенный контроль за грузами и людьми, которые направляются в Россию. Время на пересечение границы значительно увеличится, а число уезжающих граждан сократится.

