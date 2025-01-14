ERR: эстонская партия Isamaa предложила закрыть границы с Россией

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Эстонская партия Isamaa предложила проект закона, которым предлагается закрыть границы с Россией, сообщила местная телерадиокомпания ERR.

Лидер партии Урмас Рейнсалу объяснил необходимость такого решения "гибридными атаками", которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников. Он уточнил, что у служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ.

Помимо этого, Рейнсалу обвинил Россию в повреждении электрокабеля Estlink 2 в Финском заливе.

Ранее российский МИД назвал причиной многочасовых очередей на российско-эстонской границе действия со стороны Эстонии.

В ведомстве обратили внимание, что эстонские власти рекомендовали гражданам ехать на другие КПП – "Койдула"/"Куничина Гора" и "Лухамаа"/"Шумилкино", которые работали круглосуточно. Очереди стали возникать из-за переадресации людей накануне новогодних праздников и искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников.