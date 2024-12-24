МИД назвал действия Эстонии причиной очередей на границе России

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Многочасовые очереди образовались на российско-эстонской границе. Причиной МИД России назвал действия Эстонии.

В ведомстве обратили внимание, что эстонские власти рекомендуют гражданам ехать на другие КПП – "Койдула"/"Куничина Гора" и "Лухамаа"/"Шумилкино", которые работают круглосуточно.

"Из-за переадресации граждан накануне праздников и прежде всего из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди", – подчеркнули в министерстве.

Между тем пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы не планируется.

"Наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что информация в эстонских соцсетях и СМИ о якобы закрытии границы Россией не соответствует действительности.

Ранее Эстония решила установить на границе полный таможенный контроль за грузами и людьми, которые направляются в Россию. При этом время на пересечение границы значительно увеличится, а число уезжающих граждан сократится.

Такие меры вводятся, чтобы не допустить нарушения санкций в отношении России. Переход к полному контролю будет происходить постепенно.

При этом президент страны Алар Карис до этого сообщал, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией. Он также отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог все же ведется.