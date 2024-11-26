Министр обороны Эстонии Певкур призвал не отправлять войска на Украину

Фото: 123RF/koziolkamila

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников воздержаться от отправки войск на Украину, указав на риски подобного шага. Об этом пишет издание Hill.

"Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи. Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа", – указано в публикации.

Подобное заявление Певкур сделал на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе.

При этом ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европейскому союзу необходимо направить военные силы на Украину из-за возможных мирных переговоров, которые планирует избранный президент США Дональд Трамп. По его мнению, переброска военных сил сможет укрепить любое мирное соглашение, которое предложит американский политик.

Кроме того, министр назвал членство НАТО для Украины "реальной гарантией безопасности"

