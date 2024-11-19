Глава МИД Эстонии Цахна: ЕС нужно направить военные силы на Украину из-за Трампа

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Европейскому союзу необходимо направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, которое было предложено избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times.

Как он отметил, переброска военных сил сможет укрепить любое мирное соглашение, которое предложит Трамп. По словам Цахны, лидерам ЕС нужно быть готовыми отправить на Украину свои войска.

Кроме того, министр назвал членство НАТО для Украины "реальной гарантией безопасности". Он считает, что если Вашингтон при администрации Трампа откажет в этом, то отправка военных сил на Украину окажется единственной гарантией безопасности.

Между тем Европейский союз планирует предоставить Киеву 1,9 миллиарда евро от замороженных активов РФ следующей весной. По словам источников СМИ, второй транш оказался больше, чем первый. Средства выделят в марте-апреле.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз и США совместно увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". По его словам, необходимо сообща подтвердить приверженность долгосрочной поддержке Киева. Рютте добавил, что поддержка Украины отвечает интересам как Европы, так США и всего Индо-Тихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии.

