ЕС хочет предоставить Украине 1,9 млрд евро от замороженных активов РФ весной 2025 года

Фото: 123RF/janeuk86

Европейский союз планирует предоставить Киеву 1,9 миллиарда евро от замороженных активов РФ следующей весной, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя объединения.

По его словам, второй транш оказался больше, чем первый. Средства выделят в марте-апреле.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз и США совместно увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". По его словам, необходимо сообща подтвердить приверженность долгосрочной поддержке Киева. Рютте добавил, что поддержка Украины отвечает интересам как Европы, так США и всего Индо-Тихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии.

Американский сенатор от Алабамы Томми Табервилл, в свою очередь, призвал прекратить военную помощь Украине. По его словам, несмотря на выделение Киеву свыше 200 миллиардов долларов, успех ВСУ сомнителен и "ситуация для Украины складывается неблагоприятно".