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Украинской стороне не стоит рассчитывать на миллиарды от Вашингтона в следующем году. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на политолога Алексея Пилько.

Не поможет в этом вопросе и Европа, поскольку не сможет выделить такие суммы, уверен эксперт.

"А вот Трамп (Дональд Трамп. – Прим. ред.) может с Европой такую фишку провернуть: мы не отказываемся помогать Украине, но только за европейские деньги. То есть Вашингтон мог бы поставлять Киеву оружие, если Европа готова для Украины у Штатов это оружие покупать", – объяснил он.

Пилько обратил внимание, что Европа уступает РФ в потенциале объединенной военной промышленности.

Ранее американский сенатор от Алабамы Томми Табервилл призвал прекратить военную помощь Украине. По его словам, несмотря на выделение Киеву свыше 200 миллиардов долларов, успех ВСУ сомнителен и "ситуация для Украины складывается неблагоприятно".

Украина может перестать получать материальную поддержку от Запада в связи с деятельностью "международной коалиции", стремящейся положить конец конфликту, утверждают СМИ. Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Киеву.

