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Избранный президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Киеву, сообщает The Independent.

Как говорится в публикации, Украина может перестать получать материальную поддержку от Запада в связи с деятельностью "международной коалиции", стремящейся положить конец конфликту.

"Удивительная троица – Дональд Трамп, Виктор Орбан и папа Франциск – может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины", – пишет автор статьи.

Как выяснили журналисты, Папа Римский поддержал соглашение, которое позволит Трампу склонить украинского лидера Владимира Зеленского к территориальным уступкам.

Ранее Bloomberg писал, что Трамп займет Белый дом только 20 января 2025 года года, но уже начал оказывать влияние на международные отношения. В особенности это проявляется на Украине и в Израиле.

В частности, победа Трампа "изменила риторику Украины и ее видение переговоров", заявила в беседе с агентством эксперт вашингтонского Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) Шелби Мэгид. По ее словам, Украина "после победы Трампа движется к принятию того факта, что переговоры – это реальность".