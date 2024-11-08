Маск спрогнозировал скорый конец конфликта на Украине благодаря Трампу

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине благодаря плану победившего на выборах США Дональда Трампа.

"Бессмысленные убийства скоро закончатся. Время наживы для спекулянтов вышло", – написал Маск в соцсети X, комментируя пост о предполагаемом плане Трампа по Украине.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Кроме того, согласно этому плану, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле подчеркнули, что подобные публикации в СМИ носят абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самих журналистов по Украине. В Совфеде добавили, что такие инициативы США не являются обязательными к исполнению для России.