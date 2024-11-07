WSJ: команда Трампа прорабатывает план завершения конфликта на Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта, передает Wall Street Journal.

Сценарий предполагает, что нынешняя линия фронта замораживается, по ее протяженности создается зона, свободная от военной активности. Источник газеты уточнил, что безопасность зоны не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, которые финансируют Штаты.

Кроме того, по плану команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Издание отметило, что план команды Трампа похож на сценарий, который уже был предложен избранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в сентябре.

При таком плане, по мнению Вэнса, Россия сохранит контроль над территориями, которые ранее принадлежали Украине, а та получит дополнительные силы для защиты в случае новой конфронтации с Россией.

Однако, по данным газеты, Трамп еще не одобрил конкретный план для прекращения конфликта. Решение, которое он примет, он обсудит с ключевыми советниками из своего окружения, и есть вероятность, что это произойдет в последний момент.

Как и в период первого срока президентства Трампа, фракции с разными взглядами будут бороться за влияние на его внешнюю политику, прогнозирует издание. Более умеренные политики, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео, который сейчас претендует на пост министра обороны, вероятно, будут настаивать на таком урегулировании, которое не будет выглядеть как крупная победа России.

Другие советники, включая Ричарда Гренелла, основного претендента на пост госсекретаря или советника по национальной безопасности, могут согласиться на значительные территориальные уступки со стороны Украины ради скорейшего прекращения конфликта.

Россия выдвигает условия для мирных переговоров с Украиной, отличающиеся от озвученных газетой. Москва требует вывода украинских войск из Херсонской области и республик Донбасса, признания суверенитета над ними и Крымом, отмены санкций, демилитаризации Украины и обязательства не вступать в НАТО и сохранять нейтралитет.

Тем не менее Владимир Путин уже говорил о создании демилитаризованной зоны, однако, по его планам, она должна пройти на удалении от России, чтобы обеспечить безопасность территориям государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит действительность в России, так как он не имеет к этому никакого отношения.

Несмотря ни на что, РФ продолжит СВО до того момента, пока не достигнет всех поставленных целей, подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что у Москвы есть план действий, который реализуется в данный момент.

