Песков заявил, что победа Трампа не изменит действительность в России

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Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит действительность в России, так как он не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря ни на что, РФ продолжит СВО до того момента, пока не достигнет всех поставленных целей, подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что у России есть план действия, который реализуется в данный момент.

Вместе с тем Песков указал на неуместность вопросов о посещении Владимиром Путиным США после инаугурации Трампа.

"В данном случае эвентуальное рассуждение вряд ли уместно. <...> Все-таки не забывайте, что против нашей страны ведется война. И в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать", – заключил политик.

Ранее Песков предположил, что США могут очень быстро прекратить конфликт на Украине, так как они и прямо, и косвенно вовлечены в этот конфликт. Однако не исключил и того, что заявления Трампа о завершении конфликта после его победы на выборах могут измениться.

По словам пресс-секретаря российского лидера, ранее у республиканца были выступления, где он говорил о своих мирных планах на международной арене, но эта позиция может измениться, как только Трамп "войдет в Овальный кабинет".