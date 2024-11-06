Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине после выборов США

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Заявления Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине после его победы на выборах в США могут измениться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это вполне объяснимо, вы знаете, что в ходе предвыборной кампании хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой", – считает представитель Кремля.

По словам Пескова, ранее у Трампа были выступления, где он говорил о своих мирных планах на международной арене. Однако эта позиция может измениться, как только Трамп "войдет в Овальный кабинет".

"Поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", – добавил политик.

Немногим ранее Песков заявлял, что не может сказать о реакции Владимира Путина на победу Трампа. По словам представителя Кремля, президент не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах в США.

По последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 65,7 миллиона. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. Между тем в случае победы он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).