Трамп заявил о своей "политической победе", назвав себя 47-м президентом США

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Кандидат на пост главы Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США.

"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом. <...> Это станет поистине золотым веком для США", – сказал он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, трансляцию вел Fox News на YouTube.

По его мнению, он на этих выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания президентом. Среди штатов, которые ему принесут победу, Трамп назвал Северную Каролину, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Неваду, Аризону и Аляску.

Фаворит президентской гонки отметил, что республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате. Помимо этого, он поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса.

"Я хочу первым поздравить <...> Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?" – отметил Трамп, добавив, что Вэнс сейчас находится во "вражеском лагере" для общения с некоторыми СМИ.

В ходе своего выступления политик также выделил американского предпринимателя Илона Маска, назвав его супергением и призвав защищать его.

"Он уникальный человек, он особенный. Мы должны защищать наших гениев. У нас не так много таких людей", – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует предложить миллиардеру возглавить комиссию по эффективности правительства, если он победит на президентских выборах.

Эта комиссия займется аудитом и реформированием федерального правительства с целью устранения мошенничества и неэффективности. Маск, в свою очередь, выразил готовность принять это предложение.

Кроме того, Трамп планирует предложить бывшему независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди – младшему пост в системе здравоохранения Америки.

"Он (Кеннеди-младший. – Прим. ред.) отличный парень, и он действительно хочет сделать кое-что (в системе здравоохранения. – Прим. ред.), и мы позволим ему это сделать", – сказал республиканец.

Говоря о своих планах на посту, политик пообещал не развязывать войны, а положить им конец.

"На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн", – заключил Трамп.

Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Трампа избранным президентом США. Поздравил его с "исторической победой" и Кеннеди-младший. В свою очередь, в штабе Трампа признались, что не ожидали настолько успешных результатов в ходе выборов.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.

Кроме президента, 5 ноября американцы выбирают в том числе вице-президента, 33 сенатора и 435 членов палаты представителей.