На съезде с дублера Ленинградского шоссе на МКАД оптимизировали схему движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время проезда по съезду с дублера Ленинградского шоссе на МКАД сократилось на одну – три минуты за счет оптимизации схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"В часы интенсивного движения перед МКАД на дублере Ленинградского шоссе возникали задержки", – напомнил Ликсутов.

По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на этом участке увеличили количество полос с двух до трех. Одна полоса теперь предназначена для съезда на внутреннюю сторону МКАД, а вторая – на внешнюю.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Количество полос основного хода Ленинградского шоссе сохранили: в сторону области доступны три полосы для автомобилей и одна выделенная полоса для городского транспорта. По расчетам специалистов ЦОДД, пропускная способность съезда выросла на 20%.

Ранее сообщалось, что с начала года "вафельная" разметка появилась на 58 перекрестках Москвы по проектам ЦОДД. Такое покрытие не дает перекресткам блокироваться: водитель заранее видит зону, где нельзя останавливаться в заторе и мешать потокам с других направлений. Это помогает увеличить скорость транспорта на 15–20%.

