Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 11:14

Город

На северо-востоке Москвы завершили обновление 3-й Северной линии

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы завершили комплексное обновление 3-й Северной линии с опережением графика. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работы провели на внутриквартальном участке рядом с Дмитровским шоссе. К обновлению привлекли бригаду из 22 специалистов и 6 единиц тяжелой спецтехники, включая асфальтоукладчики, дорожные катки, погрузчики и самосвалы.

На участке заменили дорожное покрытие, уложив почти 6,5 тысячи квадратных метров нового асфальта. Для пешеходов обустроили тротуары общей площадью 1 тысяча квадратных метров. Кроме того, установили 22 опоры уличного освещения и новые дорожные знаки, а также нанесли разметку.

Благоустройство затронуло и прилегающую территорию. Здесь привели в порядок пространство и разбили более 2,5 тысячи квадратных метров газонов.

Ранее специалисты завершили комплексное благоустройство 4-го Красносельского переулка. Проезжую часть покрыли почти 2,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетона. Для пешеходов сделали более одной тысячи квадратных метров тротуаров, а городские газоны благоустроили на площади 684 квадратных метра. Помимо этого, в переулке обновили старые светильники.

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