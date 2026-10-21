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21 октября, 12:04

Транспорт

"Вафельная" разметка появилась на 58 перекрестках Москвы в 2026 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

"Вафельная" разметка появилась на 58 перекрестках Москвы по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с начала года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Такое покрытие не дает перекресткам блокироваться: водитель заранее видит зону, где нельзя останавливаться в заторе и мешать потокам с других направлений. Это помогает увеличить скорость транспорта на 15–20%.

Участки, где появилась "вафельная" разметка:

  • улица Стартовая – улица Малыгина – улица Широкая;
  • Ленинский проспект – Ломоносовский проспект;
  • Таганская площадь – улица Большие Каменщики.

До конца декабря "вафельную" разметку планируют добавить еще на 13 перекрестков. Среди адресов – пересечение улиц Староникольской и Степана Эрьзи, участок шоссе Энтузиастов у съезда на внешнюю сторону МКАД и стык Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Северном Бутове сделают новый выезд с территории района на Новобутовскую улицу. Протяженность дороги составит более 700 метров. Проезд будет двухполосным. В настоящее время объект находится на стадии проектирования. Его реализация ожидается в 2027 году.

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