Новые выделенные полосы заработают в четырех округах Москвы с 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре участка выделенных полос общей протяженностью более 1,5 километра заработают в Москве с 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новые "выделенки" появятся в Юго-Западном, Северо-Восточном, Северном и Западном административных округах. Они охватят 16 маршрутов наземного транспорта, в том числе три магистральных, два ночных и четыре областных. В рабочие дни на этих направлениях совершают свыше 100 тысяч поездок.

На Старокачаловской улице в ЮЗАО выделенная полоса ускорит движение автобусов четырех областных маршрутов, на которых пассажиры совершают более 50 тысяч поездок в будни.

На улице Хачатуряна в СВАО полосу обустроят для транспорта маршрутов м54, 803 и н9 – здесь ежедневно совершают свыше 15 тысяч поездок, время в пути сократится в два раза.

При заезде на Ховринский путепровод в САО для остального транспорта сохранят три полосы и добавят одну выделенную для магистральных маршрутов м57 и м57к, а также районного маршрута 284. На них совершают порядка 27 тысяч поездок в сутки.

На Боровском шоссе в ЗАО новый участок выделенной полосы длиной 0,35 километра ускорит движение шести маршрутов, на которых ежедневно совершают около 11 тысяч поездок, и сократит время в пути в два раза.

Тем временем на проспекте Генерала Дорохова тестируют цветную разметку, которая помогает водителям заранее выбрать нужный съезд на МКАД при движении в сторону области. Для обозначения направлений используют два цвета: синяя разметка ведет к съезду на МКАД-Север, красная – на МКАД-Юг.