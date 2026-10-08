Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве комплексно переразметили Алтуфьевское шоссе по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на развязке с МКАД увеличили количество полос на въездах и съездах.

Предварительно, пропускная способность съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе увеличилась в 2 раза.

На других участках создали дополнительные выделенные полосы, а также скорректировали траектории движения и сделали перестроения и выезды с прилегающих дорог более удобными и безопасными.

В департаменте добавили, что южнее Вологодского проезда к трем общим полосам добавили одну выделенную для городского транспорта. Движение по ней будет открыто 24 октября.

На участке от улицы Хачатуряна до Ботанической улицы также обустроили 4-ю полосу. В местах въездов и выездов она поможет автомобилистам перестраиваться и не задерживать основной поток машин.

Кроме того, в районе пересечения с Проектируемым проездом № 2257 исправили направляющую разметку и сделали более плавной траекторию левого поворота из специального кармана. Ожидается, что проезд станет удобнее и безопаснее.

Ранее в столице изменили организацию движения на нескольких участках выделенных полос, чтобы сократить задержки наземного транспорта. На Нижегородской улице под эстакадой МСД убрали 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединили два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки. В результате автобусы стали проходить первый участок в два раза быстрее, а время проезда второго сократилось на 25%.