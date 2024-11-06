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06 ноября, 10:31

Политика

Маск заявил, что в случае победы Трампа добьется сокращения федеральных агентств в США

Фото: ТАСС/АР/Matt Rourke

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, попробует получить административную должность и добиться сокращения федеральных агентств в стране.

"У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются", – отметил он в интервью с журналистом Такером Карлсоном.

Маск также подчеркнул, что новые ведомства только осложняют жизнь американцев.

Ранее он согласием отреагировал на предложение Трампа войти в его администрацию в случае победы на выборах. Маск также прикрепил к публикации сгенерированное нейросетью фото, в котором тот стоит у трибуны в должности главы "департамента эффективности госуправления".

Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США.

Илон Маск провел "выборы президента" США в соцсети X

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