06 ноября, 10:31Политика
Маск заявил, что в случае победы Трампа добьется сокращения федеральных агентств в США
Фото: ТАСС/АР/Matt Rourke
Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, попробует получить административную должность и добиться сокращения федеральных агентств в стране.
"У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются", – отметил он в интервью с журналистом Такером Карлсоном.
Маск также подчеркнул, что новые ведомства только осложняют жизнь американцев.
Ранее он согласием отреагировал на предложение Трампа войти в его администрацию в случае победы на выборах. Маск также прикрепил к публикации сгенерированное нейросетью фото, в котором тот стоит у трибуны в должности главы "департамента эффективности госуправления".
Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США.