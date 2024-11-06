Илон Маск заявил, что народ США дал Трампу мандат на перемены

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Народ США на президентских выборах дал кандидату от республиканцев Дональду Трампу мандат на перемены. Об этом американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х.

Между тем авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает Трампу победу. В обнародованном заявлении интернет-ресурса указано, что кандидат от республиканцев набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить.

Кроме того, победу Трампу отдает и газета Hill. По прогнозу издания, Трамп одержал победу на президентских выборах, обеспечив себе второй срок почти через четыре года после того, как покинул Белый дом.

Президентские выборы прошли в США 5 ноября. В данный момент проводится подсчет голосов. На пост президента Штатов претендуют Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.

Победу Трампа прогнозируют и американские СМИ. Согласно последним данным, он уже достиг отметки в 277 голосов выборщиков из необходимых 270.