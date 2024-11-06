Fox News: Дональд Трамп достиг отметки в 277 голосов на выборах в США

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп достиг отметки в 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов. Тем самым он обеспечивает себе победу, свидетельствует прогноз Fox News.

Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 голосов. При этом кандидат от демократов Камала Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.

Решающим станет исход голосования в колеблющихся американских штатах, где ни одна из партий не обладала однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Между тем авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ уже предрекает Трампу победу в гонке за пост главы государства. Штаб-квартира сервиса прогнозирует, что бывший президент набрал достаточно голосов выборщиков для победы.

Американские СМИ также прогнозируют победу республиканца на президентских выборах с вероятностью в 88%. Кроме того, Трамп уже отмечал, что дела у Республиканской партии на проходящих в стране выборах идут хорошо.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.

Кроме президента, американцы также выбирали вице-президента, 33 сенатора и 435 членов палаты представителей.