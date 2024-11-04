Свыше 600 сотрудников New York Times вышли на забастовку в США в преддверии выборов

Фото: nbcnews.com/Jakub Porzycki

Свыше 600 сотрудников технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в США в преддверии президентских выборов. Об этом сообщил профсоюз техперсонала газеты на своей странице в соцсети X.

В число бастующих вошли программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры.

Это же подтвердила и сама газета, комментируя заявление профсоюза. В издании уточнили, что работники будут ежедневно с 09:00 (17:00 по московскому времени. – Прим. ред.) выходить на протесты у главного здания. Обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, 3 ноября, однако не пришли к единому решению.

Как отметили представители профсоюза причиной забастовки стала нечестная трудовая практика. Работники затребовали изменения трудового договора и улучшения условий. Например, включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.

Представитель New York Times, в свою очередь, заявила, что у газеты есть запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.