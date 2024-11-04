Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 21:00

В мире

Свыше 600 сотрудников New York Times вышли на забастовку в США в преддверии выборов

Фото: nbcnews.com/Jakub Porzycki

Свыше 600 сотрудников технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в США в преддверии президентских выборов. Об этом сообщил профсоюз техперсонала газеты на своей странице в соцсети X.

В число бастующих вошли программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры.

Это же подтвердила и сама газета, комментируя заявление профсоюза. В издании уточнили, что работники будут ежедневно с 09:00 (17:00 по московскому времени. – Прим. ред.) выходить на протесты у главного здания. Обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, 3 ноября, однако не пришли к единому решению.

Как отметили представители профсоюза причиной забастовки стала нечестная трудовая практика. Работники затребовали изменения трудового договора и улучшения условий. Например, включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.

Представитель New York Times, в свою очередь, заявила, что у газеты есть запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

Букмекеры принимают ставки на итоги выборов президента США

Читайте также


за рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика