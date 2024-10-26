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Американская газета The Washington Post впервые с 1988 года не будет поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США. Об этом говорится в заявлении директора издания Уильяма Льюиса.

Он уточнил, что это решение коснется и всех последующих выборов в стране. Таким образом руководство газеты выражает уверенность в способности читателей принять самостоятельно решение при голосовании, заявил Льюис.

Глава газеты утверждает, что WP всегда отстаивало ценности этики, верховенства закона, а также уважения человеческой свободы во всех проявлениях.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис, от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп.

Оба кандидата продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы.

Американское разведсообщество считает, что Россия предпочитает кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Штатах, тогда как Камала Харрис более предпочтительна Ирану.