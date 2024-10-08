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Американское разведсообщество считает, что Россия предпочитает кандидатуру экс-лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя аппарата директора нацразведки США.

Действующий вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис, в свою очередь, более предпочтительна Ирану, полагает разведка. Там также добавили, что Китай не стремится повлиять на американские выборы.

Представитель разведки заявил, что зарубежные "субъекты влияния" продолжат свои действия после выборов в ноябре – они будут ставить под сомнение достоверность результатов голосования после закрытия избирательных участков.

В Кремле не раз заявляли, что грядущие в США выборы президента не являются приоритетными для России, поскольку российская сторона занимается лишь собственными проблемами.

Вместе с тем Владимир Путин заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис. Свое решение он объяснил рекомендацией бывшего фаворита России действующего президента США Джо Байдена. После снятия своей кандидатуры он выразил поддержку Харрис, с чем Путин оказался полностью солидарен.