Песков заявил, что ему теперь нравится смех Камалы Харрис

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что теперь ему нравится смех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь. А раньше мы наблюдали, ждали сигналов", – сказал он.

Харрис имеет заразительный смех, отметил ранее Владимир Путин. Действующий президент Штатов Джо Байден призывал всех поддерживать Харрис, напомнил российский лидер.

"Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо", – передает телеканал "360" слова Путина.

Он обратил внимание, что бывший американский лидер Дональд Трамп ввел множество антироссийских санкций. А Харрис, если у нее все хорошо, может воздержаться от таких мер, предположил президент РФ.

В конце августа Харрис приняла официальную номинацию на пост американского лидера на предстоящих президентских выборах. При этом на должность вице-президента США будет баллотироваться губернатор от штата Миннесота Тим Уолц.

Трамп, в свою очередь, неоднократно выступал с критикой в адрес Харрис. К примеру, он заявлял, что она имеет низкий уровень IQ и США не смогут восстановить величие, если она придет к власти.

