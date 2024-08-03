Трамп: США не смогут восстановить величие после прихода к власти Харрис с низким IQ

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Бывший лидер США и кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис имеет низкий уровень IQ и Штаты не смогут восстановить величие, если она придет к власти.

"Камала Харрис – это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран", – подчеркнул Трамп в публикации на своей странице в соцсети Truth Social.

Политик также заявил, что она "не может связать двух предложений", как и действующий глава государства Джо Байден.

Нынешний президент США отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

Позже Харрис официально заявила, что собирается участвовать в выборах на пост президента от демократов. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.

Накануне по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.