Трамп заявил, что Харрис "внезапно" стала чернокожей

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис "внезапно" стала чернокожей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Такое мнение Трамп озвучил на собрании ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго. При этом он напомнил, что Харрис "всегда была индийского происхождения и продвигала индийское наследие".

"Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она случайно не стала черной, и теперь она хочет, чтобы ее так называли", – сказал Трамп.

Он добавил, что кто-то должен заняться этим вопросом. Сама Харрис в ответ обвинила Трампа в неуважении и попытках разобщения нации и назвала его выступление "шоу с разногласиями и неуважением".

"Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего", – сказала Харрис.

Американским избирателям, по ее словам, нужен лидер, понимающий, что "наши различия не разделяют нас, а являются важным источником нашей силы".

На митинге в Пенсильвании Трамп также заявил, что Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине еще до начала СВО, сообщает "Радио 1".

"Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом", – заявил Трамп, добавив, что и "Израиль бы не подвергся атаке".

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах на пост президента. Она разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

До этого действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства. По его словам, он будет поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании.