Time: Харрис и Зеленский имели разногласия о санкциях против России в 2022 году

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Вице-президент США Камала Харрис и лидер Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом СВО на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Time.

В материале отмечается, что менее чем за неделю до начала СВО Харрис прибыла в Германию для ежегодной встречи с лидерами европейских стран, где и встретилась с Зеленским.

Там она сообщила украинскому лидеру о неизбежности "нападения" со стороны России, на что Зеленский попросил Вашингтон ввести превентивные санкции против Москвы и заявил, что если конфликт неизбежен, то США должны отправить оружие на Украину немедленно.

"Харрис отклонила оба предложения", – заявили изданию знакомые с разговором украинские чиновники.

По их словам, вице-президент США обосновала отказ от введения санкций тем, что "наказание может последовать только после совершения преступления".

В материале отмечается, что своим посланием Харрис произвела на украинцев "неоднозначное впечатление".

Ранее Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для Украины. Он отметил, что не знает, каким будет диалог между Украиной и США в случае, если победу на выборах одержит экс-президент Штатов Дональд Трамп.

Действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил Харрис в качестве своей замены. 25 июля она официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в выборах на пост президента. Политик разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию.

