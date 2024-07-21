Байден заявил, что выходит из президентской гонки

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Президент США Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но останется лидером государства до конца своего срока. Об этом говорится в официальном письме, размещенном в соцсетях главы государства.

Американский лидер утверждает, что так будет лучше для его партии и страны. Байден обещал позднее более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации.

Ранее президент США был разочарован своими ближайшими друзьями и союзниками, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над республиканским кандидатом Дональдом Трампом на выборах. Так, 37 членов демократической партии США публично призывали Байдена выйти из гонки.

До этого американский лидер начал принимать мысль, что не сможет одержать победу на предстоящих выборах. Ожидалось что действующий лидер США в скором времени решит выйти из гонки и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.