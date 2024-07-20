ABC News: Байден разочарован отворачивающимися от него союзниками

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Президент США Джо Байден разочарован своими ближайшими друзьями и союзниками, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над республиканским кандидатом Дональдом Трампом на выборах главы государства в ноябре, сообщает телеканал ABC News.

По данным издания, уже 37 членов демократической партии США публично призывали Байдена выйти из гонки. В их число вошла давняя соратница действующего лидера Штатов в палате представителей Нэнси Пелоси.

Также к Байдену обратились лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, которые предупредили главу государства, что его поражение в битве с Трампом подорвет позиции демократов на Капитолии.

Помимо этого, у избирательного штаба Байдена заканчиваются средства на продолжение кампании, выяснил телеканал. Для обеспечения нового денежного поступления вице-президент США Канала Харрис в пятницу, 19 июля, созвонилась с главными донорами демократов, однако разговор прошел плохо, поскольку доноры были в ярости, настаивая на выходе главы Белого дома из конки.

Между тем кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей-Ди Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку.

"Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить", – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х.

Союзник Трампа также добавил, что все те, кто призывает президента США сняться с предвыборной гонки, но при этом не призывают уйти с поста главы государства, проявляют абсурдный уровень цинизма.

Байден сам начал принимать мысль, что не сможет одержать победу на предстоящих выборах. Он пока не принял окончательного решения о выходе из гонки, однако он все ближе к нему. Ожидается, что действующий лидер США в скором времени сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

По ожиданиям демократов, действующий президент Штатов может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные. Из-за нарастающего внутри Демократической партии недовольства по поводу провальных дебатов Байдена с Трампом демократы желают заменить его на другого кандидата.