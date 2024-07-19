NBC: cемья Байдена начала обсуждать план по его снятию с выборов

Фото: 123RF/americanspirit

Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Ближайшее окружение американского лидера убеждено в том, что, если 81-летний политик решит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй срок, он прежде всего сделает это с целью помочь Демократической партии победить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа на выборах.

При этом семья Байдена уделила отдельное внимание обсуждению того, что его выход из президентской гонки должен состояться в соответствии с его графиком и продуманным планом. Среди волнующих окружение главы государства вопросов, по данным источников, значимое место занимает влияние предстоящих выборов на его здоровье, всю семью и стабильность в государстве.

Комментируя возможность замены Байдена в ходе выборов на другого кандидата, политолог Геворг Марзаян счел, что эту роль может получить вице-президент США Камалла Харрис. Однако эксперт подчеркнул, что она наверняка проиграет Трампу.