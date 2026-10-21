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21 октября, 14:59

Политика

Делегация РФ в Вене заявила о росте скептицизма в ЕС касаемо поддержки Киева

Фото: 123RF.com/alista21

Cкептицизм относительно продолжения поддержки Украины растет в Евросоюзе (ЕС) на фоне сильной коррупции в украинских властных структурах, заявила руководитель делегации РФ на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

Она назвала показательным последний визит украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, так как Киев не скрывал экстренного характера поездки. Жданова добавила, что миллиарды долларов и евро западных налогоплательщиков, выделяемые на помощь Киеву, не идут на оборону страны или поддержку людей, а пропадают в коррупционной системе.

"Настоятельно рекомендуем проверять неожиданные случаи обогащения различных европейских экспертов и советников, которые осуществляют на Украине надзор за расходованием финансовых средств", – цитирует ее ТАСС.

По словам Ждановой, подконтрольные западным странам Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) с середины 2025 года в рамках следственных действий регулярно публикуют материалы и аудиозаписи, раскрывающие коррупционные схемы распределения дорогостоящих государственных контрактов, в том числе в военной сфере.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. По его словам, контролируемая РФ территория постоянно растет, неделя за неделей. При этом глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас утверждает, что американские переговорщики уже 1,5 года подталкивают Украину к капитуляции.

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