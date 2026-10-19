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19 октября, 17:19

Политика

Лавров заявил, что религиозный фактор является одним из триггеров кризиса на Украине

Фото: kremlin.ru

Религиозный фактор является одним из триггеров кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По его словам, задолго до специальной военной операции предыдущий президент Украины и его правительство взяли курс на подрыв канонической Украинской православной церкви.

Кроме того, министр отметил, что Россия никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины. По удар подпадали только объекты, напрямую поставляющие продукцию для Вооруженных сил Украины, которые потом осуществляют террористические акты против россиян.

Лавров добавил, что Россия борется за права русскоязычных людей на Украине, в том числе и тех, кто находится на территории, контролируемой украинским лидером Владимиром Зеленским.

"А вот режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных неотъемлемых прав людей", – сказал глава МИД.

По мнению Лаврова, ни Киев, ни его покровители из Европы не готовы к переговорам. Он также подчеркнул, что проинформировал Тегеран о развитии ситуации вокруг Украины, включая последние события и усилия, которые предпринимаются для выполнения задач СВО.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский не стремится к достижению договоренностей с Россией, поскольку считает, что они могут привести к завершению его политического режима. Он отметил, что президент Украины неоднократно срывал переговоры по урегулированию конфликта, потому что не хочет их.

По словам министра, даже после достижения предварительных договоренностей между Москвой и Киевом при посредничестве президента США Дональда Трампа украинская сторона, как утверждает министр, предпринимала действия, которые препятствовали дальнейшему диалогу. В качестве примера он привел удары по гражданским объектам и мирным жителям на территории России.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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