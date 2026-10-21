В Москве у мужчины нашли мефедрон в чехле от наушников

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В Бабушкинском районе Москвы у мужчины нашли мефедрон, который тот спрятал в чехле от наушников. Об этом сообщило ГКУ "Московская безопасность", сотрудники которого помогли полиции задержать подозреваемого.

Во время мониторинга района сотрудник учреждения заметил прохожего, который постоянно оглядывался по сторонам и ходил по газонам. Он передал информацию в полицию. Прибывшие правоохранители проверили документы мужчины и провели личный досмотр. В чехле от наушников они нашли бумажный сверток с порошкообразным веществом, которое оказалось мефедроном.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Андрей Захаров призвал москвичей обращать внимание на подозрительное поведение во дворах и подъездах. По его словам, насторожить могут попытки что-то спрятать или поискать в траве, щелях зданий и нишах скамеек.

Ранее в Москве уже выявляли подобные случаи благодаря взаимодействию городских служб и полиции. Например, в ТиНАО росгвардейцы задержали 47-летнего уроженца Свердловской области. Во время патрулирования на проспекте Славского они заметили мужчину в лесном массиве, который сам признался, что несет в рюкзаке сверток с неизвестным содержимым.