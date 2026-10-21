Маск допустил рост выручки SpaceX до 1 трлн долларов уже в 2028 году

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Американская космическая компания SpaceX может получить выручку в размере 1 триллиона долларов в 2028 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в соцсети X.

Согласно отчету SpaceX за третий квартал 2026 года, выручка компании увеличилась на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 14,6 миллиарда долларов.

Результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне 12,72 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании LSEG.

Также ранее Маск намекал на возможное объединение своих компаний. В частности, на презентации прототипа Roadster на полигоне SpaceX в Техасе он подчеркивал преимущества сочетания их технологий.

В свою очередь, резидент SpaceX Гвинн Шотвелл в одном из интервью говорила о "конвергенции" целей обеих компаний. Кроме того, незадолго до этого Tesla и SpaceX запустили совместный проект Terafab по производству компьютерных чипов.