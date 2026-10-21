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21 октября, 09:45

Экономика

SpaceX и Tesla рассмотрят возможность объединения компаний

Фото: legion-media.com/Imago/VCG

Американские компании SpaceX и Tesla создали рабочие группы, которые рассмотрят возможное слияние. Об этом заявил американский предприниматель и глава обеих компаний Илон Маск в ходе презентации финансового отчета SpaceX за третий квартал.

"Считаю ли я это хорошей идеей? Да", – заявил Маск.

По его мнению, объединение принесет множество преимуществ. В частности, SpaceX и Tesla смогут эффективнее совместно разрабатывать программное обеспечение для искусственного интеллекта и внедрять новые решения в таких сферах, как создание чипов, робототехника и другие.

При этом глава компаний отметил, что предположения о неизбежности слияния "будут преувеличением". Окончательное решение, по его словам, остается за рабочими группами.

Ранее Tesla продемонстрировала прототип Roadster, способный отрываться от земли. На испытательном полигоне SpaceX в Техасе спорткар с системой сопел, выбрасывающих сжатый газ, проехал по изогнутой рампе, перевернулся в воздухе и приземлился, а затем перепрыгнул баррикаду из других моделей Tesla, совершив полный оборот.

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