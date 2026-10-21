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21 октября, 16:19

Город

Жители столицы дали имя детенышу потто в Московском зоопарке

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Москвичи дали имя детенышу потто из Московского зоопарка, сообщили в канале зоосада в мессенджере МАХ.

"Друзья, благодарим вас за активное участие в голосовании за выбор имени детенышу потто. По результатам народного голосования, которое проходило в социальных сетях зоопарка при поддержке канала морского зайца Макса, малыша назовут Нимба", – сказано в сообщении.

Название связано с горами и заповедником Нимба на границе Гвинеи и Кот-д’Ивуара. В этой местности обитают редкие краснокнижные приматы потто.

Среди предложенных вариантов также были Таи, Салум, Гола и Элмина. Имя Таи оказалось одним из самых популярных у подписчиков и составило серьезную конкуренцию победителю.

Детеныш потто родился в конце сентября. Потто относятся к ночным приматам, которые живут в тропических лесах Западной Африки. Для них в зоопарке оборудовали вольер с бамбуковыми стволами и лианами, имитирующий естественную среду.

Год назад у этой же пары родился малыш Нейтон, но мать не стала заботиться о нем. Тогда сотрудники зоосада выкармливали детеныша из пипетки каждые три часа, делали ему массаж и вычесывали шерсть щеточкой. Сейчас самка Нелия ухаживала за новорожденным самостоятельно, поэтому специалисты решили не вмешиваться.

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