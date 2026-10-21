Ретейлер "Метро кэш энд керри" оштрафован на 300 тыс руб за товары без маркировки

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Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал ООО "Метро кэш энд керри" на 300 тысяч рублей. Об этом говорится в тексте решения суда.

Привлечения ретейлера к ответственности добилось региональное управление Роспотребнадзора. Во время проверки выяснилось, что продукты в магазине продавались без маркировки, транспортной упаковки, этикеток или листов с необходимыми сведениями. Покупателей также не информировали об изготовителе, дате производства, сроках годности и условиях хранения товара.

Среди продуктов, к которым возникли претензии, – картофель, капуста краснокочанная, сельдерей корневой, форель радужная охлажденная и карп охлажденный.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что покупатель может вернуть в магазин продукты, на которых не указан срок годности. При этом важно сохранить упаковку и не употреблять товар. Для фиксации отсутствия сроков годности следует сделать фотографии со всех сторон.