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21 октября, 16:34

Транспорт

Коробки с луковицами тюльпанов и чесноком забывали пассажиры "Мострансавто" с начала года

Фото: mtdi.mosreg.ru

Свыше 900 вещей забыли пассажиры АО "Мострансавто" на станциях и вокзалах с начала 2026 года. Среди них – коробки с луковицами тюльпанов и озимым чесноком. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Среди привычных находок – зонты, шарфы, банковские и транспортные карты. При этом встречаются и необычные вещи, к примеру, удочки в чехлах и ведро с саженцами ягодных кустов.

Забытые вещи хранятся в компании шесть месяцев. Чтобы получить находку, необходимо предъявить паспорт. Передачу предмета фиксируют в журнале.

Если в салоне обнаружилась чужая вещь, о ней следует сообщить водителю автобуса или сотруднику охраны автостанции либо автовокзала.

Ранее сообщалось, что пассажиры на вокзалах столицы с января по сентябрь 2026 года забыли около 60 тысяч вещей. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога.

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