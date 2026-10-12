Зубные протезы, парик и оленьи рога оставили пассажиры на столичных вокзалах с января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах столицы с января по сентябрь этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Чаще всего сотрудники вокзалов находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты, солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога.

Больше всего забытых вещей оказалось на Казанском вокзале, на его склад поступило почти 27,6 тысячи предметов. На Павелецком вокзале оставлено свыше 10 тысяч вещей, на Ярославском – более 7 тысяч.

Если человек потерял вещь, ему нужно лично или по телефону обратиться к сотрудникам вокзала или в полицию. Потерянные предметы в течение 6 месяцев хранятся на складах вокзальных комплексов.

Ранее сообщалось, что пассажиры забыли свыше 27 тысяч вещей в аэропорту Домодедово с января. Самыми необычными стали чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина с тыквой. За этот период около 30% предметов удалось вернуть владельцам.

